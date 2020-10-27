Пьяный мужчина сильно избил 3-летнего мальчика за испорченные обои

Трехлетний мальчик испортил обои в комнате, за что его жестоко избил пьяный сожитель матери. Ребенок попал в больницу с травмами головы и лица, а против мужчины возбудили уголовное дело. Он уже сознался в том, что натворил. ЧП произошло в городе Волжский Волгоградской области.

«Подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что ребенок испортил в комнате обои, он стал наносить ему удары по голове и лицу. Пришедшая домой мать мальчика вызвала скорую помощь и полицию», — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Это случилось 24 октября. Избитого мальчика уже в ночи привезли в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь, а полицейские начали искать того, кто это сделал. Подозрение пало на 38-летнего сожителя матери пострадавшего за порванные обои ребенка. Мужчина нигде не работает. Ранее он был судим за убийство и другие преступления.

Дело возбудили по части первой статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».