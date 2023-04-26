Криминал 26 апреля 2023, 22:23 Пьяный мужчина с ножом напал на охранника детского сада в Нижнем Новгороде

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Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил поножовщину в детском саду Советского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные управления Росгвардии по региону.

Злоумышленник пришел в детский сад за ребенком. Воспитатели его не отдали, сославшись на то, что отец пьяный.

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Охранник попытался выставить мужчину из учреждения. Однако тот достал нож и ударил сотрудника детского сада.

Пострадавшего доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Его состояние оценили как среднее.