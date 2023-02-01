Криминал 01 февраля 2023, 00:09 Пьяный мужчина разбил шлагбаумом дверь банка в Петербурге и пробрался внутрь

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Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга задержали мужчину из Новокузнецка, который незаконным путем пробрался в банк на улице Маршала Говорова. Злоумышленник разбил дверь заведения с помощью шлагбаума. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рано утром 31 января мужчина вырвал металлический парковочный барьер из земли, разбил с помощью него стеклянную дверь и оказался внутри здания. Его задержали и доставили в отдел полиции.

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Ранее мужчина уже проходил по делам об угрозе убийством, краже и подделке документов.