Пьяный мужчина распылил газовый баллончик в метро в Москве
Пьяный мужчина распылил газовый баллончик в метро в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
По данным сайта «Газета.ru», причина его поступка не известна.
«Злоумышленник был задержан полицией на платформе станции метро „Пролетарская“», — рассказали в пресс-службе.
На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство» и административное по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».