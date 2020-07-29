Пьяный мужчина распылил газовый баллончик в метро в Москве

По данным сайта «Газета.ru», причина его поступка не известна.

«Злоумышленник был задержан полицией на платформе станции метро „Пролетарская“», — рассказали в пресс-службе.

На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство» и административное по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».