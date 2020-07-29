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    29 июля 2020, 16:53

    Пьяный мужчина распылил газовый баллончик в метро в Москве

    Дарья Морозова

    Пьяный мужчина распылил газовый баллончик в метро в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    По данным сайта «Газета.ru», причина его поступка не известна.

    «Злоумышленник был задержан полицией на платформе станции метро „Пролетарская“», — рассказали в пресс-службе.

    На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство» и административное по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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