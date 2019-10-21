Пьяный мужчина ранил полицейского во время задержания в Москве

Пьяный мужчина оказал полицейскому вооруженное сопротивление при задержании в Москве в ночь на 20 октября. Он порезал представителя правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве сообщили, что наряд патрульно-постовой службы отправился на вызов после сообщения о семейном скандале. На месте происшествия полиция задержала мужчину 1973 года рождения, который был пьян. В момент задержания он вел себя агрессивно и оказывал полицейским сопротивление. В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина «предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти» одному из сотрудников.

В результате пьяного мужчину разоружили и доставили в ОМВД по региону. Раненому сержанту полиции оказали необходимую медицинскую помощь, после чего он вернулся к службе.