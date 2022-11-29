Криминал 29 ноября 2022, 15:33 Пьяный мужчина проник в чужой автомобиль в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который залез в чужую машину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства по региону.

Местные жители обратились в экстренные службы, когда увидели неизвестного, который ходил от машины к машине и пытался вскрывать замки. В итоге ему это удалось.

Реклама

Правоохранители обнаружили злоумышленника, когда он уже сидел в одном из автомобилей. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.

Реклама