Пьяный мужчина при ссоре с девушкой разбил зеркало в мосметро

Молодого человека задержали в московском метро после того, как он поссорился с девушкой и разбил стекло на станции «Баррикадная». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене задержан 19-летний приезжий из ближнего зарубежья, подозреваемый в порче имущества на станции метро», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данным ведомства, пьяный парень на «Баррикадной» выяснял отношения с девушкой и в какой-то момент стал себя вести неадекватно. Он несколько раз бросил рюкзак в сторону лицевой части зеркала заднего обзора и разбил ее.

В его отношении открыли уголовное дело о вандализме, мера пресечения — обязательство о явке.