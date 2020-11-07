Пьяный мужчина попытался задушить годовалого сына в Ленобласти

В городе Луга Ленинградской области задержан 38-летний мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения попытался задушить своего годовалого сына. Ребенка спасал о смерти его жена, которая затем вызвала полицию.

Как сообщается на сайте регионального Следкома, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

«По данным следствия, 4 ноября … мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства сдавил шею годовалому сыну. Однако не довел свой умысел до конца, так как его действия были пресечены супругой», — говорится в сообщении.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Его отец задержан, решается вопрос о его помещении в СИЗО.

Жительница Новосибирска была задержана по подозрению в убийстве двухлетней дочери. Следователи считают, что она утопила ребенка в ванной.