Криминал 07 апреля 2023, 14:23 Пьяный мужчина попытался украсть из табачной лавки лимонад и сигареты в Ленобласти

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Житель Санкт-Петербурга попытался украсть из табачной лавки лимонад и пачку сигарет. Преступление произошло в поселке Репино Курортного района 1 апреля. Об этом сообщил Neva.Today.

Владелец лавки обратился в полицию и рассказал, что ночью в помещение ворвался пьяный мужчина с ножом. Злоумышленник повредил кассовый аппарат, а также попытался украсть лимонад и сигареты. Когда у него не получилось совершить ограбление, мужчина ушел.

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Спустя время его задержали сотрудники полиции.