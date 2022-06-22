Пьяный мужчина под Тюменью расстрелял односельчанина из ружья

Житель Тюменской области Олег К. расстрелял односельчанина из ружья, он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Происшествие произошло в селе Горьковка, 41-летний мужчина на улице повздорил с Кириллом Б. и Владиславом Т., оба 1998 года рождения. После конфликта Олег ушел домой, вернулся с охотничьим ружьем и выстрелил в обидчиков. Ранение получил Владислав, он находится в реанимации.

Жена стрелка Елена рассказала «360», что причины конфликта ей неизвестны, однако стрельбе предшествовало массовое избиение супруга группой лиц.

«Мужа я не видела с момента конфликта. Очевидцы говорили, что они просто разговаривали, после чего мужа ударили несколько раз. Затем собралась толпа и стала избивать Олега ногами, просто запинывать», — сообщила она.

По ее словам, пострадавшие часто находились в алкогольном состоянии.

«Вы их видели? Они адекватные? На видео посмотришь, ведут себя больно борзо, будто над головой большая крыша выросла. То, что мама плачет от Кирилла, я давно знаю, еще с его малолетства», — добавила она.

Елена сказала, что затрудняется сказать, откуда ее супруг взял ружье. Она предположила, что оружие было спрятано на территории дома. При этом у стрелка и ранее были конфликты с пострадавшими.

Очевидец стрельбы Павел подтвердил слова Елены, что стрельбе предшествовала потасовка между стрелком и пострадавшим.

«Я в стороне стоял, они сначала говорили, а потом началась потасовка, было не разобрать», — рассказал очевидец. По его словам, ничего плохого об Олеге он сказать не может.

Мама одного из пострадавших, Кирилла, сообщила «360», что ранее у ее сына не было конфликтов с нападавшим.

«Мы в одной деревне живем, я с Олегом в отличных отношениях, Кирилл тоже. Он нам помогал часто. Затрудняюсь сказать, в чем была причина конфликта между ними, точной информацией не владею», — сообщила она.

По ее словам, в настоящее время сын морально подавлен и напуган.