Криминал 02 февраля 2023, 16:25 Пьяный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета на заправке в Самаре

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Мужчина в состоянии опьянения начал стрелять из травматического пистолета на заправке в Самаре. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Ситауция произошла на улице Гастелло. Увидев злоумышленника, сотрудник заправки нажал тревожную кнопку и вызвал охранников. В этот момент мужчина зашел в помещение и начал угрожать кассиру. Сотрудники ЧОП, которые прибыли на место происшествия, попытались задержать дебошира, однако он выстрелил в лицо одному из охранников, сел в машину и уехал неизвестном направлении.

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Спустя время полицейским удалось задержать злоумышленника. Легко сотрудникам органов он не дался, и попытался сбежать. Выяснилось, что мужчина не имел разрешения на на ношение оружия. Кроме того, ранее он уже имел проблемы с законом. Против него возбудили уголовные дела по четырем статьям.