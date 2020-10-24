Пьяный мужчина открыл огонь из ружья по подросткам в Волгограде

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Волгограда устроил стрельбу со своего балкона по подросткам во дворе. Предварительно, ружье было заряжено патронами с солью.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Сообщение о стрельбе, начавшейся с балкона пятиэтажного жилого дома по улице Ростовской, поступили в дежурную часть в 16:45 мск.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 61-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения… С места происшествия изъято охотничье ружье и патроны, предположительно, заряженные солью», — сообщили в полиции.

У двоих подростков после выстрелов медики обнаружили ссадины и кровоподтеки. Им оказали врачебную помощь.

В конце сентября в Красногорске был задержан пьяный мужчина, устроивший стрельбу из окна многоэтажного жилого дома на улице Южный бульвар.