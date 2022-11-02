Пьяный мужчина обругал комиссию по делам несовершеннолетних и ударил полицейского во время суда в ЯНАО | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 14:36 Пьяный мужчина обругал комиссию по делам несовершеннолетних и ударил полицейского во время суда в ЯНАО

Читать 360tv в

Мужчина получил срок за нападение на полицейского в Надыме. Это произошло во время суда, где он, будучи пьяным, нецензурно выругался на комиссию по делам несовершеннолетних, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на управление СКР по ЯНАО.

Злоумышленнику грозила ответственность по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Во время заседания он принялся оскорблять присутствующих. После этого полицейский, который также находился в зале суда, вывел мужчину на улицу.

Реклама

«Мужчина внезапно нанес ему несколько ударов, с силой оттолкнул в сторону и предпринял попытку скрыться», — рассказали в СКР.

Реклама

Суд приговорил преступника к году и 11 месяцам тюрьмы за нападение на правоохранителя.