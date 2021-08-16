Пьяный мужчина напал на врача в травмпункте Саратова

Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова. Он напал на дежурного врача. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Нападение произошло утром 15 августа в медучреждении, которое находится на улице Авиастроителей. «Агрессивный гражданин в ходе ссоры нанес телесные повреждения дежурному врачу… Сотрудники Росгвардии задержали зачинщика конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости». Известно, что 36-летнего мужчину передали в полицию. По факту случившегося проводится проверка.