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    16 августа 2021, 11:29

    Пьяный мужчина напал на врача в травмпункте Саратова

    Наза Салех Захи

    Росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину в травмпункте в Заводском районе Саратова. Он напал на дежурного врача. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

    Пьяный мужчина напал на врача в травмпункте Саратова

    Нападение произошло утром 15 августа в медучреждении, которое находится на улице Авиастроителей.

    «Агрессивный гражданин в ходе ссоры нанес телесные повреждения дежурному врачу… Сотрудники Росгвардии задержали зачинщика конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

    Известно, что 36-летнего мужчину передали в полицию. По факту случившегося проводится проверка.