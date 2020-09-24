Пьяный мужчина набросился с кулаками на полицейского в аэропорту Красноярска. Видео

Драка произошла в аэропорту Красноярска. Там пьяный мужчина накинулся на полицейского. Открыто уголовное дело.

ЧП случилось в одном из кафе в терминале № 1. Об этом сообщили в пресс-службе линейного управления МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Житель Вологодской области был пьян и устроил драку. Это заметил транспортный полицейский и вмешался. Правоохранитель отвел 45-летнего мужчину в дежурную часть. Позже задержанный сказал, что плохо себя чувствует и попросил выпустить его на улицу. Сотрудник МВД пошел с ним.

Когда мужчина вернулся в терминал, то неожиданно напал на стража порядка и несколько раз ударил по лицу. Драку прекратил другой полицейский.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Дебоширу грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что пьяный пассажир устроил драку в самолете. Лайнер выполнял рейс Анталья-Казань. Мужчина ударил бортпроводника.