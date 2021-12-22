Мужчина в состоянии алкогольно опьянения изнасиловал знакомую в такси, после чего высадил ее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гражданка Киргизии написала заявление в полицию. Она рассказала, что ночью 21 декабря она вместе со своим знакомым ехала в такси. В какой-то момент мужчина изнасиловал ее с применением силы. После случившегося женщину высадили на пересечении Лоцманской и набережной реки Фонтанки.

Злоумышленника удалось задержать в этот же день. Следователи возбудили уголовное дело.