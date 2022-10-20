Пьяный мужчина избил жену и ее нового партнера в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 20 октября 2022, 19:28 Пьяный мужчина избил жену и ее нового партнера в Санкт-Петербурге

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Мужчина избил резиновой дубинкой жену, с которой у него идет развод, и ее нового партнера, а Санкт-Петербурге. Также он угрожал потерпевшим травматическим пистолетом, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

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Злоумышленник вломился к паре домой. После избиения он заставил пострадавших перевести ему 10 тысяч рублей и забрал паспорт женщины. На него завели уголовное дело.