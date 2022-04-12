Пьяный мужчина избил школьника на детской площадке в Башкирии

Уголовное дело завели против 31-летнего жителя Сибая по подозрению в хулиганстве с применением насилия. Как сообщила пресс-служба СК Башкирии, мужчина напал и избил девятилетнего школьника. Момент происшествия сняли на видео, которое разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина преследует мальчика, хватает его за воротник и кидает на землю после чего начинает избивать. Все попытки школьника вырваться и сбежать мужчина пресекает. Остановили издевательство над ребенком трое прохожих.

По данным следствия, нападение на ребенка произошло 11 апреля. Подозреваемый находился в состоянии опьянения. Сначала он преследовал группу детей, которые находились на площадке, а после напал на девятилетнего мальчика и сильно его избил.

Подозреваемого задержали. Следователи назначили для мужчины психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время для него изберут меру пресечения. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей.

Заведенное уголовное дело под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин.