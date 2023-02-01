Криминал 01 февраля 2023, 18:38 Пьяный мужчина избил и попытался изнасиловать женщину во время первого свидания в Сочи

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В Сочи мужчина напал на 41-летнюю местную жительницу во время первого свидания. Злоумышленник избил пострадавшую, а также попытался изнасиловать ее. Об этом сообщилсайт kp.ru.

Пострадавшая отправилась на первое свидание с незнакомцем в ресторан. Во время встречи мужчина перебрал с алкоголем, однако спутница все равно согласилась отправиться с ним в отель.

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В какай-то момент злоумышленник напал на нее. Он ударил женщину по голове, а после попытался изнасиловать. На крики пострадавшей пришел охранник, который помог ей сбежать, написали Nation News.

Женщина обратилась в больницу, чтобы снять побои. На вызов приехали полицейские, которые забрали ее в отдел для составления заявления.