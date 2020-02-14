    14 февраля 2020, 20:45

    Пьяный мужчина избил фельдшера на северо-востоке Москвы

    Ирина Нагайникова

    На северо-востоке Москвы пьяный дебошир избил фельдшера скорой помощи, сообщил ТВ Центр.

    Бригаду скорой помощи вызвали для мужчины, лежавшего без сознания в подъезде дома на улице Амундсена.

    Как сообщил портал «Дни.ру», во время оказания помощи мужчина пришел в себя и напал на медика, нанеся ему несколько ударов ногами.

    Утихомирить дебошира смогли только полицейские.

    Сообщается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На него составили протокол об административном правонарушении.

    Получившему телесные повреждения фельдшеру оказали помощь. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.