Пьяный мужчина избил фельдшера на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы пьяный дебошир избил фельдшера скорой помощи, сообщил ТВ Центр.
Бригаду скорой помощи вызвали для мужчины, лежавшего без сознания в подъезде дома на улице Амундсена.
Как сообщил портал «Дни.ру», во время оказания помощи мужчина пришел в себя и напал на медика, нанеся ему несколько ударов ногами.
Утихомирить дебошира смогли только полицейские.
Сообщается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На него составили протокол об административном правонарушении.
Получившему телесные повреждения фельдшеру оказали помощь. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.