Пьяный мужчина без водительских прав украл авто в Забайкальском крае

41-летний житель Забайкальского края в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль «Волга». Его остановили сотрудники госавтоинспекции. Об этом сообщил «Царьград».

Во время проверки выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. Его лишили их ранее за эпизод езды в нетрезвом виде. Более того, оказалось, что собственником машины является другой 40-летний житель Оловяннинского района.

Сейчас автомобиль находится на штраф-стоянке. Против злоумышленника составили административный протокол и заключили его на десять суток в изолятор временного содержания.

Кроме того, против мужчины возбудили уголовные дела по статьям «Угон» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».