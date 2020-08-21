Пьяный москвич попал в больницу после игры в «русскую рулетку»

Менеджер московского фитнес-клуба получил ранение правого виска во время игры в «русскую рулетку» с травматическим пистолетом. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

В полицию обратилась супруга пострадавшего мужчины. Она рассказала, что ее муж выпивал вместе с коллегой. В какой-то момент они решили поиграть в «русскую рулетку» с травматическим пистолетом.

В результате неосторожного обращения с оружием менеджер получил ранение правого виска. Пострадавшего госпитализировали в институт имени Склифосовского. Полиция начала проверку происшествия.