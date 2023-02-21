Криминал 21 февраля 2023, 09:30 Пьяный мигрант в Москве подрался с вагоном метро Полиция в Москве задержала мужчину, разбившего стекло двери вагона на станции «Тверская»

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В Москве пьяный мигрант разбил стекло в двери вагона метро на станции «Тверская». Полиция схватила его с поличным прямо на платформе. Запись с камеры наблюдения показала пресс-служба МВД России.

Вечером пассажиры вошли в вагон. Поезд уже готовился отправиться в путь, когда к нему подбежал пьяный мужчина. Сначала он попытался открыть дверь силой, а потом несколько раз ударил по стеклу, оно разбилось. Все это произошло на глазах полицейских из полка по сопровождению поездов, которые дежурили на платформе. Его повалили на пол, схватили и отвели в отдел полиции.

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Мужчина приехал в Москву из стран ближнего зарубежья, а перед нападением выпил. Правоохранители составили административный протокол по статье «Вандализм» и отпустили дебошира под обязательство явиться.

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В декабре прошлого года другой хулиган разбил стекло в московском метрополитене. Пьяный житель Московской области подрался с дверью вестибюля на станции «Александровский сад».