Криминал 20 июля 2023, 01:31 Пьяный мигрант пугал детей и угрожал полицейскому в Люберцах СК: пьяного гражданина Узбекистана задержали в Люберцах за угрозы полиции РИА «Новости»

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Следователи предъявили обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти 24-летнему гражданину Узбекистана. Преступление произошло в Люберцах, сообщила пресс-служба центрального главка СК в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 14 июля двое граждан Узбекистана пришли в пьяном состоянии на детскую площадку. Мужчины ругались матом в присутствии детей и подростков, а также боролись между собой, пугая присутствующих.

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Когда на место прибыл участковый, один из мужчин начал ему угрожать насилием. Полицейский принял решение доставить его в следственный отдел. На допросе обвиняемый признал свою вину, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.

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