20 июля 2023, 01:31
Пьяный мигрант пугал детей и угрожал полицейскому в Люберцах
СК: пьяного гражданина Узбекистана задержали в Люберцах за угрозы полиции
Следователи предъявили обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти 24-летнему гражданину Узбекистана. Преступление произошло в Люберцах, сообщила пресс-служба центрального главка СК в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, 14 июля двое граждан Узбекистана пришли в пьяном состоянии на детскую площадку. Мужчины ругались матом в присутствии детей и подростков, а также боролись между собой, пугая присутствующих.
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Когда на место прибыл участковый, один из мужчин начал ему угрожать насилием. Полицейский принял решение доставить его в следственный отдел. На допросе обвиняемый признал свою вину, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его заключении под стражу.
Ранее нетрезвый уроженец Таджикистана надругался над 16-летней девочкой в городском округе Фрязино. Мужчина напал на школьницу, когда она купалась в озере Большое.
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