Криминал 21 ноября 2023, 16:27 Пьяный магнитогорец напал с ножом на сотрудника Росгвардии

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В Магнитогорске пьяный мужчина с ножом напал на росгвардейца. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства региона.

Сотрудник Росгвардии заметил пьяного дебошира, попытался его задержать. Но мужчина забежал в одну из квартир и схватил там нож и напал на стража порядка. Однако последний успел вызвать подкрепление. Прибывшие правоохранители скрутили дебошира и доставили в отделение полиции.

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