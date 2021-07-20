Пьяный лихач с трупом на капоте приехал отмечать день рождения в Кузбассе

Житель поселка Новый Городок Кемеровской области напился, сел за руль своей Toyota и на скорости 120 километров в час помчал отмечать день рождения своей родственницы. По пути он сбил мужчину и привез его труп на капоте иномарки прямо в кафе, где шел праздник.

В отношении пьяного 33-летнего лихача было возбуждено уголовное дело. Пешеходу, которого он сбил, а потом привез на капоте на праздник, было 57 лет, сообщило «Сибдепо» со ссылкой на региональный главк МВД.

По данным ведомства, по пути на праздник водитель не только насмерть сбил мужчину, но потом еще вылетел на встречку, там протаранил автомобиль Honda и скрылся с места ДТП. Все это время у него на капоте был труп.

Приехав в кафе, где отмечали день рождения, он припарковал иномарку и отправился в заведение. И все время, пока он отдыхал, разбитая Toyota с телом стояла рядом. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела сейчас завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.