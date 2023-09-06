Криминал 06 сентября 2023, 13:52 Пьяный курганец сжег две машины, чтобы отомстить начальнице жены

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В Кургане задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге двух иномарок. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УМВД России региона.

Мужчина поссорился с начальницей жены и решил ей отомстить. Он знал, что она ездит на белой иномарке, однако рыцарь возмездия был пьян и перепутал машины. Мужчина поджег два чужих авто, ущерб составил около трех миллионов рублей.

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Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Отмечается, что он уже был судим.

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