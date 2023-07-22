Криминал 22 июля 2023, 16:05 Пьяный хулиган разгромил кафе на Арбате Московские полицейские начали розыск пьяного хулигана после разгрома кафе на Арбате Telegram

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Мужчина, предположительно под влиянием алкоголя, безо всяких причин разнес кафе на Арбате. О последствиях поступка неизвестного рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Судя по опубликованным пресс-службой ведомства фотографиям с места происшествия, мужчина ломал стулья, бил посуду, переворачивал столы и даже забрался за кассовую зону кафе.

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Пресненская межрайонная прокуратура взяла проверку по этому делу под контроль и работает над поимкой злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности по всей строгости закона.

Ранее полицейские задержали на станции «Проспект Вернадского» агрессивного пассажира, который начал драку с незнакомым мужчиной.