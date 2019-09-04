  • Пьяный хабаровчанин открыл стрельбу по играющим во дворе детям

    04 сентября 2019, 11:07

    Александра Ломейко

    В Хабаровске дети помешали жителю одного из домов шумной игрой. Мужчина открыл окно и выстрелил в детвору из пневматической винтовки. Ранение получила шестилетняя девочка.

    Ребята играли во дворе жилого дома в Индустриальном районе 3 сентября, уточнили в пресс-службе СК РФ по Хабаровскому краю.

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    Следствие установило, что в них стрелял 52-летний мужчина, который живет на первом этаже. В момент совершения преступления он был нетрезв. Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    «Пострадавшей оказана квалифицированная медицинская помощь, ее жизнь вне опасности», — уточнили в ведомстве.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и покушении на убийство.

    Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.