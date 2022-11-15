15 ноября 2022, 16:05
Пьяный дебошир разделся и угрожал полицейскому в клубе в Волгоградской области
Житель в Волгорадской области спровоцировал массовую драку возле клуба. Перед этим он разделся, а во время задержания угрожал полицейскому, сообщили «Новости Волгограда».
«В отдел полиции в нетрезвом состоянии доставлен 37-летний местный житель. Он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство», — рассказал заместитель руководителя отдела информации областного ГУ МВД Антон Корнаухов.
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Привлечь мужчину к ответственно за развязанную драку невозможно, так как никто из участников происшествия не писал заявление в правоохранительные органы. Но в дальнейшем на него могут завести уголовное дело за угрозы применения физической силы к сотруднику полиции.
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