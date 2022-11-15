Криминал 15 ноября 2022, 16:05 Пьяный дебошир разделся и угрожал полицейскому в клубе в Волгоградской области

Читать 360tv в

Житель в Волгорадской области спровоцировал массовую драку возле клуба. Перед этим он разделся, а во время задержания угрожал полицейскому, сообщили «Новости Волгограда».

«В отдел полиции в нетрезвом состоянии доставлен 37-летний местный житель. Он привлечен к ответственности за мелкое хулиганство», — рассказал заместитель руководителя отдела информации областного ГУ МВД Антон Корнаухов.

Реклама

Привлечь мужчину к ответственно за развязанную драку невозможно, так как никто из участников происшествия не писал заявление в правоохранительные органы. Но в дальнейшем на него могут завести уголовное дело за угрозы применения физической силы к сотруднику полиции.

Реклама