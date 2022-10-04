Пьяный дебошир попытался открыть люк самолета во время полета из Москвы в Хабаровск | 360°

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Пьяный дебошир попытался открыть люк самолета во время полета из Москвы в Хабаровск

Суд Хабаровска рассмотрит дело против 57-летнего авиадебошира в самолете из Москвы

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Следователи передали в суд дело против авиадебошира. В июле 2022 года он чуть не сорвал полет из Москвы в Хабаровск, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Мужчина 57 лет летел эконом-классом в Хабаровск, будучи в состоянии одновременно алкогольного и наркотического опьянения. Он громко ругался матом, оскорблял пассажиров самолета и даже чуть не сорвал весь полет.

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«Обвиняемый, перемещаясь по салону самолета, <…> предпринял попытку открыть люк воздушного судна, находящегося в воздушном пространстве, тем самым создал угрозу безопасности полета», — сообщили в СКР.

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Пассажир успокоился только перед посадкой в Хабаровске. Его задержали сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска. Против авиадебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве. Материалы передали в суд. Ему грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные, исправительные либо принудительные работы, или лишение свободы на срок от одного до двух лет.

Суд

Самолеты

Следственный комитет России

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