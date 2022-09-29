Пьяный дебошир напал на колледж парикмахеров во Владивостоке | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 10:02 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный дебошир напал на колледж парикмахеров во Владивостоке Полиция схватила пьяного дебошира, который напал на студентов колледжа во Владивостоке РИА Новости

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Во Владивостоке пьяный мужчина поругался со студентами Владивостокского колледжа парикмахерского искусства и дизайна, а потом устроил погром в приемной. Охранники схватили его и передали полиции, сообщили «360» в УМВД России по Владивостоку.

Колледж находится в жилом доме на улице Кирова. Житель этого дома зашел в учебное заведение, начал ломать мебель и угрожать сотрудникам. Незадолго до этого он поругался со студентами и «нанес телесные повреждения» двоим из них, а потом пришел в приемную и устроил погром.

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«Прибывшие на место происшествия работники частного охранного предприятия задержали правонарушителя и передали полицейским. В отделе полиции мужчина продолжил агрессивное поведение, после чего был передан бригаде психиатрической помощи для дальнейшей госпитализации», — рассказали полицейские.

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Правоохранители начали проверку. Студентов опросили, пострадавших отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть травм. По итогам проверки примут процессуальное решение.

О драке рассказал подписчик Telegram-канала «Новости Владивостока и не только». Мужчина курил прямо в здании, смахивал пепел на клавиатуру секретаря и ругался матом с вахтерами. Однако в других пабликах жители соседних домов наоборот пожаловались на студентов, сообщил сайт «Аргументы и факты». Они курят на детской площадке и ломают карусели, исписывают стены и двери подъездов.

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