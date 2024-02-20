Криминал 20 февраля 2024, 15:22 Пьяный челябинец выбросил друга из окна

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В Златоусте мужчина вытолкнул друга из окна. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.

Мужчина пришел в гости в квартиру друга на улице Карла Маркса. Он обратился к приятелю за помощью и хотел обсудить свои проблемы. Мужчины выпили, возник конфликт, и гость напал на друга с ножом, несколько раз его ранив. Завязалась драка, в результате которой хозяин квартиры вытолкнул приятеля из окна. От полученных травм тот скончался.

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По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина своей вины в случившемся не признал, он заявил, что лишь защищался.

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