Пьяный бомж-рецидивист попытался зарезать подростка в метро Москвы

Конфликт пьяного мужчины и подростка на станции «Боровицкая» московского метро обернулся поножовщиной. Взрослый пассажир напал на своего юного оппонента и попытался сначала перерезать ему горло, а потом ударил ножом в грудь, рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Потасовка произошла накануне вечером. В ведомстве отметили, что юноша смог оказать активное сопротивление вооруженному мужчине. Сейчас пострадавший подросток находится в больнице. По данному факту возбудили дело о покушении на убийство.

Подозреваемого в преступлении оперативно задержали. Им оказался 63-летний бездомный уроженец Вологодской области. Ранее он был не раз судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее Ura.ru сообщило об обнаружении в Екатеринбурге тела обнаженного молодого человека. Рядом с ним лежал окровавленный серп, а у трупа отсутствовали гениталии. Обстоятельства гибели мужчины выясняет полиция.