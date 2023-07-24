24 июля 2023, 19:01
Пьяный безработный житель Краснодарского края сжег дом своей девушки
Житель Калининского района Краснодарского края поджег дом своей возлюбленной, у которой он проживал. За это его приговорили к сроку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Мужчина лишился работы и начал злоупотреблять спиртным. В какой-то момент во время ссоры со своей девушкой он устроил пожар в ее доме. В результате пострадали помещения, личные вещи, бытовая техника и одежда. Ущерб от возгорания составил 1,2 миллиона рублей.
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Злоумышленник компенсировал половину суммы ущерба. Суд приговорил его к условному заключению сроком на два года и шесть месяцев.
Поджоги
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