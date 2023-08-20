Криминал 20 августа 2023, 18:22 Пьяный безработный устроил пытки с мачете для собутыльницы в Петербурге МВД: безработный из Петербурга устроил пытку мачете знакомой РИА «Новости»

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Жительница Ленобласти жестоко поплатилась, согласившись прийти в гости к безработному жителю квартиры петербургского дома на улице Руставели. Обещание застолья оказалось обманом и превратилось в пытку с мачете. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник пригласил к себе жертву около 04:00 под предлогом распития алкоголя. Но вместо бутылки мужчина достал мачете. Под угрозой отрубить конечности он бил свою жертву по рукам и голове.

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В полицию с сообщением об израненной дочери обратилась мать пострадавшей. Правоохранители задержали мачетеро. Выяснилось, что мужчина не только безработный, но и не имеет регистрации в городе. Против него завели уголовное дело о покушении на убийство.

Врачи диагностировали у пострадавшей травмы головы и кисти. После оказания первичной медицинской помощи женщину отправили долечиваться домой.