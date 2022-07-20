Пьяных подростков из Ижевска заподозрили в угоне авто

Сотрудники полиции задержали 17-летнего и 18-летнего жителей Ижевска по подозрению в угоне автомобиля. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По версии следователей, злоумышленники распивали алкогольные напитки. В какой-то момент они увидели автомобиль Daewoo Nexia, водитель которого оставил ключ зажигания и забыл закрыть дверь. Молодые люди угнали автомобиль, чтобы покататься по Октябрьскому району. После они оставили транспорт на улице 7-й Подлесной.

Сотрудники органов возбудили уголовное дело.