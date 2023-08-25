25 августа 2023, 10:02
Пьяные жители Тюмени насмерть избили знакомого из-за 500 рублей
Двое жителей Тюмени насмерть избили знакомого из-за долга в 500 рублей. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Преступление произошло в августе 2023 года на улице Заимка-Волга. Мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент у них закончились деньги. Тогда один из них вспомнил, что неподалеку находится знакомый, который должен ему 500 рублей.
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Они пришли к пострадавшему и сразу же начали избивать его. В какой-то момент мужчина перестал подавать признаки жизни.
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