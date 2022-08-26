Пьяные трансвеститы подрались у клуба в Москве

Необычная драка произошла у одного из ночных клубов в Москве. Группа парней подралась с пьяными трансвеститами. Очевидцы сняли потасовку на видео и опубликовали в соцсетях.

На кадрах несколько парней били кулаками, пинали и швыряли по асфальту трех «девушек» возле входа в заведение без вывески. Жертвы оказались не такими слабыми, как могло показаться, — несмотря на хрупкое телосложение и платья, они дрались на равных. Автор видео объяснил, что дрались мужчины.

«Шок, в одном клубе в Москве напали на трансух. Треш просто», — подписал автор видео.

Очевидцы не разнимали драку, только просили успокоиться. Так продолжалось до тех пор, пока одна из див чуть не попала под колеса такси. Парень повалил ее на землю, и машина проехала в нескольких сантиметрах от головы. Чудом спасшийся участник драки поднялся на ноги и начал мстить, нанося удары. После этого на площадке появился рефери, который попытался их остановить.

Участник потасовки рассказал Telegram-каналу Shot, что драка случилась рано утром. Гости гей-клуба были сильно пьяны.