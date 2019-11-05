Пьяные следователи и «вор» краской: Дрыманов рассказал об обысках

Бывший начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов заявил, что во время обыска в его загородном доме следователи употребляли алкоголь, а после этого на воротах гаража появилась надпись краской «вор».

«Двое следователей ФСБ после посещения подвала в нашем гараже с обыском 1 сентября 2016 года, где хранилось спиртное, вышли оттуда в состоянии алкогольного опьянения, [известно] со слов супруги», — цитирует РИА «Новости» Дрыманова.

По его словам, следователи спрашивали их, кто им на вертолете привозил артистов в 2016 году, где находится бочка с драгоценностями. После их ухода на гараже появилась надпись, сделанная красной краской.

Эту историю Дрыманов рассказал в ходе заседания суда. Судья неоднократно прерывал бывшего следователя, тот даже извинился за «некорректное поведение», но, несмотря на это, заседание было остановлено.

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Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года. По версии следствия, он вместе со своим заместителем и другими фигурантами способствовал освобождению из следственного изолятора Андрея Кочуйкова, который является подельником криминального авторитета, известного как Шакро Молодой. Кочуйков был освобожден после того, как ему смягчили обвинение. За это, как полагают следователи, Дрыманов получил 200 тысяч долларов. Кроме того, ему вменяют получение денег от его заместителя за покровительство.