Пьяные севастопольцы устроили стрельбу в баре

Стражам порядка поступил вызов от жительницы Севастополя, которая рассказала, что слышала выстрелы в одном из баров. Сотрудники полиции выяснили, что в заведении произошла пьяная ссора между 28-летним и 33-летним мужчинами.

«В ходе бытового конфликта 33-летний мужчина из травматического оружия произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Правоохранители изъяли травматический пистолет. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».