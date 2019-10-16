  • Пьяные севастопольцы устроили стрельбу в баре

    16 октября 2019, 18:45

    Анастасия Карпеева

    Правоохранители Севастополя задержали 33-летнего пьяного мужчину, который устроил стрельбу в местном баре. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь».

    Стражам порядка поступил вызов от жительницы Севастополя, которая рассказала, что слышала выстрелы в одном из баров. Сотрудники полиции выяснили, что в заведении произошла пьяная ссора между 28-летним и 33-летним мужчинами.

    «В ходе бытового конфликта 33-летний мужчина из травматического оружия произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован», — сообщили в пресс-службе УМВД.

    Правоохранители изъяли травматический пистолет. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».