Пьяные родители избили полуторагодовалую дочь в Москве

Полуторагодовая девочка попала в больницу в Москве после избиения. По предварительным данным, травмы ребенку нанесли родители, которые перебрали со спиртным.

По данным городской прокуратуры, девочку госпитализировали утром 21 декабря из дома на улице Генерала Карбышева. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинская помощь.

По предварительной информации, родители ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения, отметили в надзорном ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Поверка продолжается. Прокуратура намерена дать оценку действиям родителей пострадавшей девочки.

По данным РЕН ТВ, избитую девочку обнаружили полицейские, которые прибыли в квартиру по вызову. Вместе с ней в квартире были ее пьяные родители. В региональном главке МВД телеканалу сообщили, что у ребенка были выявлены многочисленные травмы головы, шеи, туловища и конечностей.

В начале декабря широкий резонанс вызвало видео, которое выложила в Сеть жительница Казани. Женщина пинала и била свою маленькую дочь из мести мужу.