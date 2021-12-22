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    22 декабря 2021, 09:46

    Пьяные родители избили полуторагодовалую дочь в Москве

    Прокуратура проверит родителей избитой полуторагодовалой девочки в Москве

    Ольга Назаркина

    Полуторагодовая девочка попала в больницу в Москве после избиения. По предварительным данным, травмы ребенку нанесли родители, которые перебрали со спиртным.

    Пьяные родители избили полуторагодовалую дочь в Москве

    По данным городской прокуратуры, девочку госпитализировали утром 21 декабря из дома на улице Генерала Карбышева. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинская помощь.

    По предварительной информации, родители ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения, отметили в надзорном ведомстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Поверка продолжается. Прокуратура намерена дать оценку действиям родителей пострадавшей девочки.

    По данным РЕН ТВ, избитую девочку обнаружили полицейские, которые прибыли в квартиру по вызову. Вместе с ней в квартире были ее пьяные родители. В региональном главке МВД телеканалу сообщили, что у ребенка были выявлены многочисленные травмы головы, шеи, туловища и конечностей.

    В начале декабря широкий резонанс вызвало видео, которое выложила в Сеть жительница Казани. Женщина пинала и била свою маленькую дочь из мести мужу.