Пьяные грабители избили ребенка-инвалида в центре Омска

Двое пьяных прохожих хотели ограбить 16-летнего подростка — инвалида детства — и его друга на остановке в центре Омска. В результате нападения больной ребенок получил серьезную травму колена.

Как сообщила пресс-служба регионального главка СК со ссылкой на слова матери пострадавшего ребенка, инцидент произошел 15 сентября на остановке общественного транспорта «Голубой огонек». Нападавшим было на вид около 40 лет.

Они подошли к мальчику и его другу, стали требовать денег, хватать детей за руки и за одежду. Сын рассказавшей эту историю женщины получил удар в колено. Сейчас он лежит в больнице в ожидании операции.

В СУ СК по Омской области отметили, что по факту этого сообщения организована доследственная проверка.

Сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства случившегося, оценят действия мужчин и по результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи просят очевидцев инцидента позвонить по телефону доверия управления «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.