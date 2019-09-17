  • Пьяные грабители избили ребенка-инвалида в центре Омска

    17 сентября 2019, 11:03

    Андрей Иванов

    Двое пьяных прохожих хотели ограбить 16-летнего подростка — инвалида детства — и его друга на остановке в центре Омска. В результате нападения больной ребенок получил серьезную травму колена.

    Как сообщила пресс-служба регионального главка СК со ссылкой на слова матери пострадавшего ребенка, инцидент произошел 15 сентября на остановке общественного транспорта «Голубой огонек». Нападавшим было на вид около 40 лет.

    Они подошли к мальчику и его другу, стали требовать денег, хватать детей за руки и за одежду. Сын рассказавшей эту историю женщины получил удар в колено. Сейчас он лежит в больнице в ожидании операции.

    В СУ СК по Омской области отметили, что по факту этого сообщения организована доследственная проверка.

    Сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства случившегося, оценят действия мужчин и по результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Следователи просят очевидцев инцидента позвонить по телефону доверия управления «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.