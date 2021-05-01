Двух нетрезвых приятелей задержали в Луге после потасовки в кафе «Сим-Сим». Мужчины угрожали официанту пистолетом и требовали выдать им бесплатную шаверму, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в кафе накануне вечером. Двое мужчин заказали одну шаверму на двоих, оплатили заказ. Съев блюдо, они начали требовать от официанта принести им еще одну шаверму, потому что считали, что заплатили за две.

Когда сотрудник отказал им, один из любителей шавермы достал травматический пистолет и начал угрожать открыть огонь. На место вызвали полицию.

Прибывшие на место оперативники установили, что агрессивные посетители живут в Луге. Владельцу пистолета 34 года. У него имеются разрешительные документы на владение оружием. Дебошир не оказал сопротивления полицейским и отдал им пистолет. По факту случившегося продолжается проверка.

Накануне конфликт со стрельбой произошел в центре Санкт-Петербурга между двумя организаторами нелегальных экскурсий по крышам, сообщала kp.ru. Один молодой человек выстрелил своему оппоненту в лицо из газового пистолета.