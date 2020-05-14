Пьяные безработные обстреляли окна ФНС в Москве

Безработные мужчина и женщина приняли на грудь в квартире дома на Хорошевском шоссе и решили пострелять из пневматики по окнам соседнего здания. Оказалось, что там находится УФНС России по Москве.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 12 мая. В полицию поступило сообщение от службы безопасности УФНС по Москве о стрельбе в одном из домов на Хорошевском шоссе.

Полицейские выяснили, что пьяный мужчина несколько раз выстрелил по окнам УФНС России по Москве из окна соседнего дома. Пострадавших от выстрелов нет. В результате инцидента потрескались окна трех кабинетов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали вместе со стрелком 1986 года рождения пьяную 31-летнюю женщину. Стражи порядка изъяли пневматический пистолет марки «РМ-1951», 10 газовых баллончиков для него, емкость с веществом растительного происхождения и два баллончика с металлическими шариками. Задержанных отвезли в отделение, чтобы разобраться в случившемся.