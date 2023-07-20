Криминал 20 июля 2023, 00:25 Пьяного водителя, угрожавшего полицейским гранатой, задержали в Ростовской области

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Полицейские остановили пьяного водителя в Веселовском районе Ростовской области. Вместо того, чтобы сдаться сотрудникам органов, он начал угрожать им гранатой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прес-службу регионального ГИБДД.

Злоумышленника остановили в хуторе Нижнесоленый. Полицейские увидели у мужчины признаки алкогольного опьянения. Ему предложили провериться через алкотестер, однако он отказался. Тогда против него составили протокол о невыполнении законного требования о прохождении медосвидетельствования.

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Это разозлило мужчину. Злоумышленник отошел, а спустя время вернулся с гранатой. Один из инспекторов скрутил его и не дал взорвать боеприпас.