Пьяного водителя осудили на пять лет за гибель пассажира на Среднем Урале
Жителя Тугулымского района Свердловской области приговорили к пяти годам тюрьмы за пьяное ДТП, в результате которого погиб пассажир. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Известно, что водитель, будучи нетрезвым, вылетел в кювет на трассе Тюмень — Екатеринбург. Пассажир, который сидел в этой машине, погиб от полученных травм.
Водителя приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы. Также он будет должен выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей.