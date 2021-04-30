Водителя оштрафовали за попытку дать взятку сотрудникам ДПС

Прокуратура поддержала государственное обвинение, предъявленное 52-летнему жителю города Вичуга, который попытался дать взятку сотрудникам ДПС. Его остановили по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения, написал «Царьград».

Задержанного доставили в Кинешемский филиал Ивановского областного наркологического диспансера. В служебном автомобиле дорожно-патрульной службы мужчина предложил инспектору взятку в размере 20 тысяч рублей. Автолюбитель попросил не составлять протокол об административном правонарушении.

Инспектор отказался от денег. Он сообщил об инциденте оперативному дежурному МО МВД России «Кинешемский». Кинешемский городской суд вынес решение о взыскании с нарушителя штрафа в размере 60 тысяч рублей.