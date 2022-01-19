Пьяного водителя Niva, перевозившего десятилетнюю дочь, задержали в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские задержали пьяного водителя машины, в салоне которой находилась его десятилетняя дочь.

Как сообщает nashgorod.ru со ссылкой на УГИБДД по региону, мужчина, будучи пьян, ехал из Нефтеюганска в Башкирию. Алкотестер показал 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Судя по тому, что до встречи с сотрудниками ГИБДД он проехал больше 300 километров, за руль мужчина сел, будучи сильно пьяным. Часть пути он проделал по федеральной трассе.

Он объяснил полицейским, что накануне отметил уход в отпуск, а утром, не протрезвев, поехал в Башкирию.

Машина была отправлена на штрафстоянку, а мужчина вместе с дочкой был временно помещен в гостиницу, оказавшуюся поблизости.

В минувшем году в регионе было свыше десятка случаев поимки нетрезвых водителей, в машинах которых находились дети.