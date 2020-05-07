Пьяного водителя, наехавшего на полицейского, задержали в Ленинградской области
Уголовное дело возбудили на пьяного водителя в Волхове (Ленинградская область), который проехал по ноге полицейского, когда тот остановил его. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу областного СК.
Мужчина пытался скрыться с места, дал задний ход и наехал на правоохранителя. В итоге на него завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья».